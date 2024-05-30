英国　スージークーパー　ウェッジウッド　チャッツワース　プレートセット

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商品詳細
SusieCooperWedgwoodChatsworthプレート【サイズ】 プレートの直径 約16.5cm【状態】ヒビ、カケ、貫入のない非常に綺麗な状態です。縁部分のペイントが擦れている部分がありますが、使用感の少ないコンディションの良いプレートです。ほか多少のスレ等の見落としがあるかもしれませんが、写真でご確認ください。ヴィンテージ品ということにご理解の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。yイギリス アンティーク 英国展
http://narcologia.ru/goods/waveform420717.html
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