【新商品】オットマン付き2人掛けソファ　▼送料無料

★重要★購入前に必ず在庫の確認をお願いします。在庫はリアルタイムで変動します。上記徹底していただけますようご協力をお願いいたします。北海道、沖縄、離島へのお届けは別途送料がかかります。コメントにて郵便番号の情報を頂けましたらお見積りさせていただきます。カラーは\u003cライトグレー、ブラウン、アイボリー\u003eよりお選びいただけます。■サイズ幅135cm×奥行75cm×高さ66cm(座面高)35cm■素材ファブリック、ウレタンフォーム、Sバネ、天然木脚部■備考【梱包サイズ】97cm×77cm×54cm【商品重量】約23kg【耐荷重】約150kg※組立工具は不要。※組立時間:2人で約15分※専用クッション1個付き※色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。■注意事項2～5日営業日以内の発送予定となります。8-14時、12-18時のお届け時間のご指定が可能です。管理番号:138テイスト...シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧主な張り地...布・ファブリック



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