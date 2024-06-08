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⭐️新品未使用　アウガルテン　ウィンナーローズ　ソルト\u0026ペッパーセット
商品番号 L58164759315
商品名

⭐️新品未使用　アウガルテン　ウィンナーローズ　ソルト\u0026ペッパーセット
ブランド名 ヘレンド
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️ご覧頂きありがとうございます⭐️アウガルテン　ウインナーローズ、ソルト\u0026ペッパー入れ未使用品です！！一時期アウガルテンウィンナーローズの手描きに魅了され集めていました。食器棚整理のため、使っていないもの綺麗なものを出品致します。最後のお写真は参考写真です。このたびはソルト\u0026ペッパー入れのみの出品です。☆大きさ高さ:約6.7cm横幅:約4cm(1番太いところ)2ことも同じ大きさです。蓋にS(ソルト)P(ペッパー)の穴が開いています。未使用品ですが食器棚に入れていたものなので完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい。2点以上ご購入で同梱割引致します。ご購入前にコメントして下さい。ヘレンドのタグをお借りしています。カラー···ホワイトアウガルテンウィンナーローズヘレンドウィーンAUGARTEN
http://narcologia.ru/goods/septet940919.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful967351.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper144609.html
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