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ウェッジウッドプレート
商品番号 K30378193104
商品名

ウェッジウッドプレート
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物で素敵な食器ですが使う機会がなく重ねて食器棚に収納しております。箱は処分しています。どなたかに使っていただけると幸いです。直径21cm縁はゴールドですのでレンジや食洗機では使用できないと思います。#ウェッジウッド#プレートお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/recommended269690.html
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