マットレス　シングル　ボンネルコイルマットレス

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【KaiminMattress】ボンネルコイルマットレスふんわりニット生地、選べる6サイズ、コンパクトなロール梱包まるでホテルのような快適さ、こだわりの快眠設計“快眠”できるマットレスとは1:快適な寝心地/最適な弾力と、通気性がよくムレにくいボンネルコイル2:気持ちいい肌触り/ふんわり気持ちいいニット生地3:心地よさがながく続く品質/マットレス耐久試験を実施し、安心で確かな品質を実現ニット生地やウレタン、コイルをバランスよく設計し、“ホテルのような快適さ”を実現しました。【サイズ】シングル：（約）幅97×長さ195×高さ14.5cm他のサイズもございますので下記商品ページをご覧ください↓#SpaceDesignマットレス【保証期間】購入日から1年間のメーカー保証付きです。(「取扱説明書（同梱）」に従った通常使用の範囲内で起こった不良品についてのみ、メーカーの判断に基づき良品交換対応をして頂けます)【配送】・決済完了後、3-30日後の間でご指定可能です！・配送日指定ない場合、12:00までのご購入で1～2日で発送可能です！※繁忙期など、物流会社の状況により遅れる場合がございますが、ご了承ください。※土日祝の場合は発送が翌営業日対応となります。・沖縄・離島へのお届けの場合は別途配送料1650円になります。配送日のご指定もお受け出来かねます。・配送は全て玄関先でのお渡しとなります。↓ベッドの商品ページはこちらから↓#SpaceDesignベッド↓家具の商品ページはこちらから↓#SpaceDesign家具無印、ニトリ、IKEA(イケア)のようなシンプルでおしゃれなインテリア、家具です。他にもベッド、ソファ、ダイニングテーブル、リビング収納、棚、マットレス、寝具、などの家具を販売しています。