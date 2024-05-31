ウェッジウッド ままごと皿 小皿 2枚

古手のウェッジウッドままごと皿2枚セットきれいに重なります日本人には大切な小皿薄く品がありますクレイユエモントローのような青みのある釉薬アンティークの子皿はとても希少なものになりますサイズ直径8.1cm高さ1cm値下げは自主的に行いますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。ご検討くださいませ。オクトゴナルカフェオレボウルオーバルクレイユモントロークレイユモントローサルグミンヌショワジールロワムスティエジアンリュネヴィルボルドー古道具フランスアンティーク



□1930年代 イギリス ウェッジウッド WEDGWOOD ケーキプレート 2枚 ...



ウェッジウッドの楕円小皿 : Muntkidy



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Wedgwood “Dinette” | couperin



Wedgwood Miniature Plate (A0920) | フランスアンティーク家具・照明 ...



新品 未使用 ウェッジウッド 小皿 2枚セット 箱付き | フリマアプリ ラクマ



ウェッジウッド お皿二枚



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