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【美品】コップ・ミルクピッチャー・ティーカップ
商品番号 X76893892940
商品名

【美品】コップ・ミルクピッチャー・ティーカップ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶器のコップ、ミルクピッチャー、ティーカップの3点セットです。昔、鎌倉の雑貨屋さんで購入しました。ミルクピッチャーは未使用品です。ご理解いただける方よろしくお願い致します。＊他にも食器類を出品しています＊#食器です
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