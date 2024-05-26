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- 【美品】コップ・ミルクピッチャー・ティーカップ
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商品詳細
陶器のコップ、ミルクピッチャー、ティーカップの3点セットです。昔、鎌倉の雑貨屋さんで購入しました。ミルクピッチャーは未使用品です。ご理解いただける方よろしくお願い致します。＊他にも食器類を出品しています＊#食器です
http://narcologia.ru/goods/perforce975265.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador786406.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln451302.html
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