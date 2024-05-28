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中国竹掛け軸
商品番号 K23523617734
商品名

中国竹掛け軸
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国製の竹掛け軸です。使用しないでしまったままだったので出品します。竹掛け軸ですが、いとが編み込んでありそれに絵を描いて作られています。くじゃくの絵です。幅は31センチ位、長さは93センチぐらいです。（多少誤差があるかもしれません。)絵は絵の具かペンのようなものでかかれていますが、布に馴染んでいるので手が汚れる感じはありません。多分40年くらい前のものだとおもいます。コレクションとして飾りたい、持ちたい方いかがでしょうか？古い品物ですが状態は良いです。神経質な方きにする方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/stage846997.html
http://narcologia.ru/goods/capitation712808.html
http://narcologia.ru/goods/ordering416479.html
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