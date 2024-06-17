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スーパーニッカ　ウイスキー　非売品　ライト　レトロ
商品番号 M70008500906
商品名

スーパーニッカ　ウイスキー　非売品　ライト　レトロ
ブランド名 ニッカウヰスキー
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。当方親族が酒屋を営んでおりましたが高齢が原因で廃業になり倉庫整理を行っていた際出てきたお品物になります。ダンボールに何十年もしまっていた物なのでまだまだ綺麗です。使用歴は無いと聞いております。コンセントを入れてスイッチを回せば光りました。レトロな雰囲気がでていて、とても良いお品物だと思います。欲しい方は是非使ってあげて下さい。お気軽に質問下さい。
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