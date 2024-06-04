完成品 ミニチュア フロントエンドローダー\u0026エクスカバター ...

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つくるんです はたらく車シリーズフロントエンドローダーエクスカバターの完成品になります。サイズはフロントエンドローダーが180x65x90mmエクスカバターが207x65x125mmになります。各車体は、地面に接着していませんので移動が可能です。また各車、車体に所々に茶色く着色をしています配送中に外れる事がありますので、外れている場合には外れた箇所の組み付けをお願い致します。 車体は、接着剤を使用しない組み立て式ですが外れ易い箇所には接着剤を使用しています。汎用のクリアーケース付きになります。