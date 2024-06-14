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ご覧いただきありがとうございますm(__)m♡◆フォロワー・リピーター割◆詳しくはプロフィールご確認ください。＊＊商品説明＊＊◆商品名◆ムーミン 耐熱マグカップ ミイ スナフキン ニョロニョロ◆サイズ◆高さ 約 8.5センチ口径 約 8センチ※メジャーにて測定の為おおよその数値です。◆個数◆3点◆専用箱◆ありません。◆発送方法◆佐川急便追跡機能・保証あり◆注意◆＊ミイの絵柄の底(外側)に大きな傷あり。製造時に出来たものなのか…不明です。(最後のお写真にてご確認ください)＊他にも写真に映らない小さなスレあり。＊大きなスレ、汚れ等の見落としがある場合もございます。＊上記の内容を含め、気になる方や完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。＊お手数ですがプロフィールの内容をご理解の上、ご購入、お取引の方よろしくお願いいたします。有田焼 古伊万里 伊万里 ロイヤルコペンハーゲン 香蘭社 九谷焼 美濃焼 京焼 清水焼 宇野千代 ノリタケ 前畑陶器 庫山窯 波佐見焼 白山陶器 たち吉 カガミクリスタル 色被せ切子 切子349675