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ムーミン　耐熱マグカップ　ミイ　スナフキン　ニョロニョロ
商品番号 X76869625956
商品名

ムーミン　耐熱マグカップ　ミイ　スナフキン　ニョロニョロ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますm(__)m♡◆フォロワー・リピーター割◆詳しくはプロフィールご確認ください。＊＊商品説明＊＊◆商品名◆ムーミン　耐熱マグカップ　ミイ　スナフキン　ニョロニョロ◆サイズ◆高さ　約　8.5センチ口径　約　8センチ※メジャーにて測定の為おおよその数値です。◆個数◆3点◆専用箱◆ありません。◆発送方法◆佐川急便追跡機能・保証あり◆注意◆＊ミイの絵柄の底(外側)に大きな傷あり。製造時に出来たものなのか…不明です。(最後のお写真にてご確認ください)＊他にも写真に映らない小さなスレあり。＊大きなスレ、汚れ等の見落としがある場合もございます。＊上記の内容を含め、気になる方や完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。＊お手数ですがプロフィールの内容をご理解の上、ご購入、お取引の方よろしくお願いいたします。有田焼　古伊万里　伊万里　ロイヤルコペンハーゲン　香蘭社　九谷焼　美濃焼　京焼　清水焼　宇野千代　　ノリタケ　前畑陶器　　庫山窯　波佐見焼　白山陶器　たち吉　カガミクリスタル　色被せ切子　切子349675
http://narcologia.ru/goods/influenza597193.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect835970.html
http://narcologia.ru/goods/approximate131920.html
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