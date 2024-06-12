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高級 京都 たち吉 急須·湯呑みセット
商品番号 E77824135011
商品名

高級 京都 たち吉 急須·湯呑みセット
ブランド名 たち吉
特別価格 税込 1,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白地に染め付け、桜花びら模様の上品なお色と絵柄です。コレクターの母が集めた数多くの高級陶器の１つです。持ち物が増えすぎたので、クローゼットの整理のための出品です。バブル時代のもので、絵付けも品質も格の高い、当時3万円相当のものです。もっぱらコレクション目的で未使用ですが、自宅保管ということで、格安にての出品です。宜しくご検討下さいませ。
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