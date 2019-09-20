ヴェネツィア　ガラス　クマ

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商品詳細
ヴェネツィアで購入したガラスの置物です。透明度が高く空洞部分が赤色でとてもきれいです。特に目立つキズはありません。中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。高さ12cm横14cm幅7cm重さ1100g
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