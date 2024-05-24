ゴッホ 立体複製画 夜のカフェテラス

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作品名:夜のカフェテラス（小）作家名:フィンセント・ファン・ゴッホ制作技法:立体複製画アルゴグラフ販売価格:￥12,800版画・複製画の専門店アルテノイエ外国人/人気アーティスト...ゴッホ形式...額縁入りこちらゴッホ展にて購入いたしました複製画です。複製画の中でも、プリントされたものとは違い、現物に近いものとなるよう、最先端技術の3Dの画像解析を行なうことで原画の筆のタッチを忠実に再現された『立体複製画制作技術』を使用されたものです。また油彩絵具ならではのツヤさえも再現されています。飾るならばより本物に近い複製画をお手元に置きたいと思い購入いたしました。日焼けやボード裏の痛みなどもありません。