存在感大✨ゴールデンゴリラ オブジェ 置物インテリア おしゃれ雑貨 黄金ゴールド

bonnevieは他、お洒落なインテリア雑貨を扱っています。是非他にも出品しておりますので、気軽にご覧ください。ぜひ、面白かったり、うちの店を気にいっていただけたらフォローをしていただけたらと思います。↓他商品はこちらをクリック#bonnevieインテリア↓置物他商品はこちらをクリック#bonnevieインテリア置物弊社のお店で、複数個購入希望の方は、一緒に同梱させていただける方は割引させていただきます。複数個購入希望の方はコメントください。■商品説明ゴールデンゴリラと申しましょうか。インパクトがかなりありいろんな人の目を惹きます。インテリアとしてかなり存在感があります。黄金に光り、ちょっとした小物を置けるゴリラのオブジェです。家のインテリアに。仕事場にパソコンの前においてもいいし、金運あげるために使われたりもします。ちょっとした小物、アクセサリー、時計など置いて置けるアイテムです。プレゼントなどにもすごく喜ばれます。誕生日や引越し祝いにお渡しするかたもいます。■サイズ幅26cm奥行11cm高さ33cm皿直径20cm重さ：1kg素材：材質：合成樹脂ch-11-goldBoConceptボーコンセプトCassinaカッシーナB\u0026BCONRANコンランACTUSアクタスバルセロナチェア ミース・ファン・デル・ローエ Knoll ル・コルビュジエ プルーヴェ ハーマンミラー ミッドセンチュリー モダンファニチャー IKEAイケアfrancfrancフランフランZARAHOMEザラホームアスプルンド asplundアルフレックス ALFLEX アイラ―セン 北欧家具 などお好きな方にオススメです。※他店舗での在庫の兼ね合いがありますので購入際は必ずご連絡ください。



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