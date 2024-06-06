【ウクライナ輸入】こぐまのミーシャ 平皿 丸皿 小皿 プレート 食器【5】

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1980年モスクワオリンピックのマスコットキャラクター「こぐまのミーシャ」のプレートです。ウクライナより輸入しましたが、海外のインターネットサイトでもあまり見かけることのない非常にレアなお品物かと思います。旧ソビエト連邦時代の「budy」というメーカー製のようです。サイズ(約)直径18.5×高さ2.2センチ重さ206グラム小さな突起のようなものがふちに1カ所(画像4)、茶色の斑点が複数(画像5)、いずれも製造過程で生じたものと思われます。上記以外に甚大なダメージ等は認められませんが、海外製品のため日本製に比べて仕上がりが粗いこと、また、長期経年品であることをご理解のうえお求めください。当商品以外に同柄2枚、また、その他ミーシャグッズ出品中です。→#さむミーシャ複数同時にお求めの際は余剰送料分をお値引きいたしますので、ご購入お手続き前にご希望商品名をコメント欄よりお知らせください。#五輪#ミーシャ#クマ#ロシア#ソ連#USSR#CCCP#東欧#ヴィンテージ#ビンテージ#アンティーク#スポーツシ914236