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- ★アンティーク★マイセン風 陶器人形ランプ
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商品詳細
今から30年以上前のものですが、ライト点灯状況良好の美品です。コンセントで電源を取れば優しく光る、陶器のお人形です。マイセン風の作風で置物としてレトロ上品な空間を演出します。そこに「御礼 佐藤」と文字が入っていますが、ひっくり返さないと見えない位置です。普段は飾られることなく保管されていたので、状態はいいと思います。縦27センチ、横24センチ、幅13センチで存在感があります。
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