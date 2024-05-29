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九谷焼　三代　三ツ井為吉　松竹梅　お猪口　1杯
商品番号 K74040677326
商品名

九谷焼　三代　三ツ井為吉　松竹梅　お猪口　1杯
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特記:無し付属:無し(本体のみ)直径4.8cm、高さ5.8cm。三代　三ツ井為吉　(1935年〜)日本を代表する九谷焼の作家。初代は初代徳田八十吉の弟子。九谷五彩といわれる緑・紺・紫・黄・赤色を使い、古九谷を意識した作品が特徴です。九谷焼の原点を表現していると言われています。1961年　三代為吉を継承1964年　朝日陶芸展に「壺」初入選1967年　日展「山怒る」初入選以連年出展　　　　　日本現代工芸美術展に「情炎」初入選1971年　労働大臣表彰1976年　三笠宮寛仁殿下の御来県のみぎり「早春」をお買い上げ1979年　大平首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命1982年　鈴木首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命1987年　中曽根首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命　　　　　内閣総理大臣表彰1993年　三笠宮崇仁殿下の御来臨を仰ぎ「更紗文花挿」を献上1997年～2004年ワシントンＤＣ、ギャローデット大学・アート学部客員教授に就任2002年　スミソニアン博物館SacklerGalleryで個展2003年　タイ国のラチャスダ大学・陶磁専攻客員教授に就任【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.0ーゆ198)(N30813)(商品NO.1653)
http://narcologia.ru/goods/response378542.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce122855.html
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九谷焼　三代　三ツ井為吉　松竹梅　お猪口　1杯
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