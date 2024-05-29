九谷焼　三代　三ツ井為吉　松竹梅　お猪口　1杯

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特記:無し付属:無し(本体のみ)直径4.8cm、高さ5.8cm。三代 三ツ井為吉 (1935年〜)日本を代表する九谷焼の作家。初代は初代徳田八十吉の弟子。九谷五彩といわれる緑・紺・紫・黄・赤色を使い、古九谷を意識した作品が特徴です。九谷焼の原点を表現していると言われています。1961年 三代為吉を継承1964年 朝日陶芸展に「壺」初入選1967年 日展「山怒る」初入選以連年出展 日本現代工芸美術展に「情炎」初入選1971年 労働大臣表彰1976年 三笠宮寛仁殿下の御来県のみぎり「早春」をお買い上げ1979年 大平首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命1982年 鈴木首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命1987年 中曽根首相が訪中の節、酒盃の制作を拝命 内閣総理大臣表彰1993年 三笠宮崇仁殿下の御来臨を仰ぎ「更紗文花挿」を献上1997年～2004年ワシントンＤＣ、ギャローデット大学・アート学部客員教授に就任2002年 スミソニアン博物館SacklerGalleryで個展2003年 タイ国のラチャスダ大学・陶磁専攻客員教授に就任【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.0ーゆ198)(N30813)(商品NO.1653)