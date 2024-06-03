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値下げ超美しいヒマラヤ水晶スフィア丸玉55ミリくらい原石パワーストーン
商品番号 P42171906015
商品名

値下げ超美しいヒマラヤ水晶スフィア丸玉55ミリくらい原石パワーストーン
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...風水素材...石材高さ...～19.9cm直径55ミリくらい。透明度抜群！なのに虹も出ます。ヒマラヤ水晶台は別売250円です
http://narcologia.ru/goods/unusable215174.html
http://narcologia.ru/goods/rouge64110.html
http://narcologia.ru/goods/conception371557.html
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