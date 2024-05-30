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香合 蒔絵 金箔 月、松葉
商品番号 W84132601874
商品名

香合 蒔絵 金箔 月、松葉
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香合蒔絵金箔月に松葉、日本国伝統の芸術品‼️♦高級な伽羅、沈香な御香をお入れする御道具です。※とても美品な香合です。　経年のお品で御座います。　　　【一点物】❗大きさ　　　径約　5.3cm幅約5.4cm厚さ約1.5cm　　　重さ約14.94g本品のお引渡しは現況有姿のままと成ります。　よろしくお願いします
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