香合 蒔絵 金箔 月、松葉

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商品詳細
香合蒔絵金箔月に松葉、日本国伝統の芸術品‼️♦高級な伽羅、沈香な御香をお入れする御道具です。※とても美品な香合です。 経年のお品で御座います。 【一点物】❗大きさ 径約 5.3cm幅約5.4cm厚さ約1.5cm 重さ約14.94g本品のお引渡しは現況有姿のままと成ります。 よろしくお願いします
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