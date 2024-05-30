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ガラス細工置物
商品番号 Y63085751169
商品名

ガラス細工置物
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

光線でレインボーカラー(実物はブルー系のクリスタル)に輝くお花の綺麗な手の込んだ飾り物。ハワイで購入した物です。この度お片付けで出品いたしました。寸法(約)幅　11cm高さ4cm
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