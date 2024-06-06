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ARABIA アラビアカラーズ　ティーカップ　イエロー
商品番号 O12414319882
商品名

ARABIA アラビアカラーズ　ティーカップ　イエロー
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。アラビアカラーズティーカップカラー…イエロー容量…280ml現在廃盤となっている商品です。飲み口のフチの一部、持ち手、底側面などが少し黒くなっている部分や、小傷がありますが、まだまだお使い頂ける状態だと思います。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。中古品、素人検品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。ご購入後のキャンセル、返品、クレームはご遠慮下さい。
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