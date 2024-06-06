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商品詳細
木彫りの熊の壁掛けです。3年ほど前に北海道の糠平で購入しました。マットな質感なので、インテリアにも馴染みやすい雰囲気かと思います。後ろに引っ掛ける部分あります。サイズ縦 約15cm横 約15cm奥行き 約8cmくま工芸品置物オブジェ民芸品中川政七商店古道具アンティークShozocoffeeRoomsd\u0026department確実ではありませんが、伊藤幹男さんの木彫り熊に似ています。糠平で修行されていたみたいなので、伊藤幹男さんの作品の可能性があると思います。詳しい方、ぜひ。
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