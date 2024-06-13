陶器ワインカップ3客セット 幸山窯

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商品詳細
幸山窯金彩華陶器製ワイングラス（中）酒器ミニグラス3客セットPRODUCEDBYSHIBATA品名/品番・錦タコ唐草ワイン（中）/019-022・ルリ金蘭手ワイン（中）/062-022・黄金唐草ワイン（中）/061-022昭和レトロな気品と豪華さが漂うワイングラス３客セットです。箱のレッテルやテープの後が少し劣化しておりますが、グラス本体は綺麗です。写真にある2種類のミニチラシどちらかが入っております。ご購入いただけた直後に、グラスと箱を軽く拭いて検品してから発送させていただきます。リム(径)5.5cmボウル5.5cmステム4cmプレート(高さ)1cm(径)4.7cmグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)素材···漆器同じものが9セットありますので、まとめ買いの際は、お知らせください。素材···陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/contemplate200377.html
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