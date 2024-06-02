〚KOOKABURRA〛美作ワライカワセミ♡置物♡

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ご覧いただきありがとうございます。ワライカワセミは、オーストラリアに分布する大型のカワセミの仲間。人が大笑いしているような「ウワハハハハ……」と聞こえる独特の大声でさえずることからこの名が付きました。サイズ 高さ 約9㎝幅 約7㎝長さ 約15㎝各々一番長いところを計測しています。長さはすべてcm、計測についての多少の誤差はご容赦ください。お土産で頂き自宅保管してありました。発送の際は丁寧に梱包し発送致します❣️٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀#ワライカワセミ#野鳥#島#小鳥#置物#オブジェ#アンティーク