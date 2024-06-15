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商品詳細
・1990-97にアラビア社で製作されていたミイのフィギュアです。バックスタンプはありませんが、表情、彩色がきれいに出ています。・高さ10cm・目立った傷や汚れはありませんが、自宅に長らく飾っていた古い物であることをご理解頂ける方に。・ご購入を検討されている方は、プロフィール欄をご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/flight988328.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate20477.html
http://narcologia.ru/goods/composite713554.html
ムーミン アラビア ミイ フィギュア
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http://narcologia.ru/goods/contemplate20477.html
http://narcologia.ru/goods/composite713554.html
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