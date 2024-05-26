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【デッドストック・新品未使用】バンダナ　クッキー柄
商品番号 S67915945148
商品名

【デッドストック・新品未使用】バンダナ　クッキー柄
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,392 円
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商品詳細

■商品　バンダナクッキー柄デッドストック（タグ付き）■状態　プライスタグ付きデッドストック新品・未使用■色　ターコイズ■商品概要人気のクッキー柄のバンダナになります。usedやonewashはよく見かけますが、未使用のデッドストックはなかなか出てこないと思います。特に今回のような人気の柄はまず出てきません。また、プライスタグが付いている点もとても珍しいです。なかなか出てこないコレクション品になります。デッドストックのクッキー柄を集めている方、ぜひご検討下さい。#バンダナ#bandana#vintage#ヴィンテージ#オリジナル#fastcolor#クッキー柄#星座#クロス#deadstock#アニ散歩#片野英児#アニキ#RRL#ダブルアールエル#polo#ポロ#warehouse#ウエアハウス#シュガーケーン#バズリクソンズ#東洋エンタープライズ#フェローズ#リアルマッコイ#フラッドヘッド#FULLCOUNT#FOB#UES#ビッグE#redwing#ホワイツ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy134953.html
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