MARNI Tシャツ サイズ48

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商品詳細
〇素材：綿100%○サイズ：タグ表記48サイズ肩幅51cm身幅49cm着丈68cm袖丈20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。○状態：使用感はありますが目立った傷や汚れはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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