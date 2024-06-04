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MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
商品番号 O50591086114
商品名

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 26,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNIブラックレザー製TROPICALIAウォレット、チェーンストラップ付きゴールドチェーンのショルダーストラップをあしらったカーフスキン製の二つ折りTropicaliaウォレット。トップハンドル式のミニハンドバッグ。スナップボタンクロージャー、マルニのシグネチャープリント。イタリア製。2023年8月27日購入衝動買いで2回しか使用していませんが出品致します。箱と巾着での保管をしている為とても綺麗な状態です。カラー:ブラック定価:77,000円9月に東京表参道のMARNIのお店に行きましたが、既にこの商品は無く、MARNIでは珍しいウォレットチェーンとのことで、人気の商品みたいです。また、肩掛けでショルダーバッグのような感じの長さで使えてとても便利です。販売手数料のこともある為、この値段とさせて頂きます。即購入大歓迎です！#MARNI#マルニ#レディース#チェーンウォレット#ウォレット#ショルダー
http://narcologia.ru/goods/subtropical350401.html
http://narcologia.ru/goods/troupe934711.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation204521.html

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブラック レザー製 Tropicaliaウォレット、チェーンストラップ付き

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブラック レザー製 Tropicaliaウォレット、チェーンストラップ付き

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブラック レザー製 Tropicaliaウォレット、チェーンストラップ付き

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブラック レザー製 Tropicaliaウォレット、チェーンストラップ付き | Marni

MARNI ブラックレザー製TROPICALIAウォレットチェーンストラップ付き
ブラック レザー製 Tropicaliaロングウォレット、チェーンストラップ付き

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