GADID ANONIEM キャップJUDE/RED

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商品詳細
オリジナルボディのベースボールキャップ。厚手のコットン地を使用したシックスパネルデザイン。フロント・サイド・バックのグラフィック刺繍がポイント。バックにフィットを調節できるバックル付き。MATERIAL:COTTON100%COLOR:REDSIZE:FREE(内寸:52-58cmブリム:7.5cm高さ:14cmキャップ形···ベースボールカラー···レッドキャップ形···ベースボールカラー···レッド素材···コットン
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