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HFD879 ★正規品★ Bealele ベアレレ ウクレレ 熊 BL-C30
商品番号 K61056534778
商品名

HFD879 ★正規品★ Bealele ベアレレ ウクレレ 熊 BL-C30
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】Bealeleベアレレウクレレ熊BL-C30【型番】BL-C30【付属品】本体/ソフトケース/ギャランティカード【状態】動作確認済/ソフトケース・ペグ(肉球部分)に多少の汚れ、傷がございます、その他の箇所は目立つ傷も無く綺麗な状態です。※あくまで中古品でございますので神経質な方は購入お控えください。※他サイトでも出品しております。他サイト購入された場合、その際は、申し訳ございませんが取引を削除させて頂きます。何卒よろしくお願いします。
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