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新品LOUIS VUITTONルイヴィトン ロゴマニアモノグラム柄ニットマフラー
商品番号 R95172876221
商品名

新品LOUIS VUITTONルイヴィトン ロゴマニアモノグラム柄ニットマフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の1月に知り合いから頂きましたが使わない為、出品致します。メッセージカードが付いている為、どなたかにプレゼントされるのもいいかもしれません^^大幅なお値引きは難しいですが、お値段ご相談頂ければと思います。★保管箱付き  ★型番：M72432 ★シリアルNo:GM3232（2022年）【カラー】ルビー（レッド系・モノグラム柄）【素材】ウール94％  シルク6％
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