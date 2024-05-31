【新品 国内正規】ARC'TERYX Small Bird Hat Wicker

大人気ブランドARC'TERYXよりSmallBirdHatWickerの出品です。 2023S/Sの商品ですが、現在入手困難なモデルでお探しの方も多いかと思います。カラーはWickerで、ベージュ系となります。サイズはフリーサイズとなります。次に状態ですが、下げ札付きの新品とななります。またこちらは国内正規品となりますので、ご安心ください。それ以外の商品説明は下記となります。【高負荷の山岳アクティビティに対応する、通気性に優れた高機能のボールキャップ】トレイルランニング、ハイキング、スキーツアー、キャンプでくつろぐ時にも頼れる心強い味方です。クラシックなボールキャップデザインを、高機能のストレッチポリエステルの平織り素材でアップデート。通気性と伸縮性、耐久性に優れた、コンシールクライミングハーネスでおなじみの構造のメッシュ素材を使用しています。スペーサーメッシュのヘッドバンドが湿気をコントロールし、背面の調節可能なTPUストラップと薄型のバックルを使って、しっかりとフィットさせることが可能です。新たにTPUストラップアジャスターを採用し、フィット感と耐久性を高めています。カラー···ベージュ



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ARC'TERYX『Small Bird Hat』(Wicker) – Reggieshop



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