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TUPAC SHAKUR GRID LOCK 2パック ラップTシャツ
商品番号 P17926316897
商品名

TUPAC SHAKUR GRID LOCK 2パック ラップTシャツ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号：L-005【商品説明】TUPACSHAKURGRIDLOCK2パックラップTシャツPANAMA製、Bayclubタグ、シングルステッチ※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます【サイズ】XL着丈：73cm身幅：58cm肩幅：54cm袖丈：20cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】目立った傷汚れなし【注意事項】中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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