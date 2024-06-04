上條淳士　ハリーTEE LAST EDITION

TheStreetSliders✕上條淳士✕RUDEGALLERYLASTEDITIONコラボ「ハリーTEE」未使用品です。SIZE２（L）COLORWHITEQUOLITYコットン100%肩幅58cm身幅61cm着丈74cm袖丈25cm新品未使用品ですが、自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。#rudegallery#上條淳士#ストリートスライダーズ#ハリー #コラポ#rockカラー...ホワイト柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



上條 淳士・ハリー TEE -LAST EDITION-



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