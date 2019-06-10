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OFF-WHITE ベルト
商品番号 T87872305743
商品名

OFF-WHITE ベルト
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年ほど前に定価20900円で購入しました。使用頻度はとても少なく6回ほどです。状態はかなりいいと思います。ベルトの数が増え整理のため出品いたします。大切に扱っていただける方にお譲りします。気になることなどございましたらコメントお待ちしております。
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