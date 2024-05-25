KISS バンT 80s 90s

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商品詳細
80年代頃の人気バンドKISSのバンドTシャツになりますビンテージらしいフェード感とプリントのはがれ具合が最高のTシャツです状態も非常に良く見とれるほどの一品です購入時からタグが剥がれてしまっていました。平置き採寸肩幅 65身幅 65着丈 75
http://narcologia.ru/goods/navigate324330.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose614740.html
http://narcologia.ru/goods/stealth669676.html
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VINTAGEヴィンテージ KISS キッス バンドTシャツ/ロゴ/バンT
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2023年最新】KISSバンTの人気アイテム - メルカリ
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