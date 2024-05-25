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KISS バンT 80s 90s
商品番号 D60391370127
商品名

KISS バンT 80s 90s
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代頃の人気バンドKISSのバンドTシャツになりますビンテージらしいフェード感とプリントのはがれ具合が最高のTシャツです状態も非常に良く見とれるほどの一品です購入時からタグが剥がれてしまっていました。平置き採寸肩幅　65身幅　65着丈　75
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