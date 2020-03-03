FUNNYベルト×１＆バックル×2 セット販売

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商品詳細
FUNNYバスケットスタンプ型押しベルト→１個バックル→２個合計３点でのセット販売となります。ベルトのサイズは32㌅ぐらいです『32インチ（ウエスト:78から87cm）全長96cm 中心穴まで82cm 革幅4mm』ベルトの使用感ありますが、さすがFUNNY！レザーがしっかりしているので今でも使用できます＊注意＊ベルトは１つですのでお間違えないように宜しくお願いします
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