ルイヴィトン 折り財布 グレー ポルトフォイユブラザ

数ある中からご覧いただきありがとうございます☺️こちら高級感あふれる、ルイヴィトン長財布ポルトフォイユブラザでございます⭐️クレジットカード12枚、紙幣、名刺、チケットやレシートなどが収納できます✨小銭入れがありながらスッキリとしたデザインでスタイリッシュにお持ちいただけます❣️ポケットやバッグなど、スマートに収まる長財布となっております✨⭐️商品状態⭐️✳️モノグラム柄くっきり◎✳️ファスナー開閉スムーズ◎✳️お札入れ・小銭入れ使用感わずか◎✳️嫌なにおいもなし◎✳️刻印クッキリ・はっきり◎✳️イニシャル・5mm程度の剥がれがございますがご使用には問題なくお使いいただけます◎またその分、大幅にお値下げして出品しております◎（詳細は10枚目をご参照下さい）✳️ベタつきなし、サラサラしていて触り心地良し◎✳️届いてからすぐに気持ちよく使用していただけます◎その他については画像でご確認くださいませ。⭐️商品詳細⭐️【ブランド】ルイヴィトン【素材】モノグラム【シリアルナンバーTA0251【サイズ】縦約19.0cm、横約10.0cm、厚さ約2.0cm（素人採寸ですので、多少の誤差がございます。ご了承くださいませ）【仕様】お札入れ1ヶ所 小銭入れ1ヶ所 カード入れ12ヶ所 ポケット5ヶ所【付属品】本体のみお届けします。【参考価格】100,100円AACD日本流通自主管理協会やATF全国質屋ブランド品協会認定、古物商許可証を有している買取店様より仕入れた商品です。✅1度は人の手に渡ったものであります。画像に写り込まないほんの僅かな汚れや、擦れ、年式による劣化などがある場合があります。ご理解をいただいたうえでのご購入をお願いいたします。✅ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください。⭐️その他にも多数出品しておりますので、気になる方はぜひ✅✨✨#らんのブランド出品一覧✨✨❤️もっとプレミアム！価値あるヴィトンを❤️歴史あるルイヴィトンで、優越感に浸ってみませんか？ヴィトンは値崩れしづらく、価値も落ちにくいですよ☺️最近、ハイブランドのアイテムを『資産』として購入する方が急増中♪”プレミアムな日常”を、あなたへお届けします❣️最後までお読みいただきありがとうございました❤️



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