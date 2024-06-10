【送料込み】手彫りチャーリーズウォレット CRAFT/TAN ANTIQUE

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ご覧頂きありがとうございます。『熟練の職人のみによってハンドカービングが施されたFUNNYチャーリーズウォレット』でございます。【商品詳細】メーカー名FUNNYORIGINAL （ファニーオリジナル）品名CHARLIE’SWALLETSsize/クラフト （チャーリーズ・ウォレットSサイズ/クラフト）素材／カラーTANANTIQUE外装：ツーリングレザー（牛皮革）／タンアンティーク内装：牛皮革／ブラウンサイズ本体：W約200×H約110（mm）仕様カードホルダー：8／小銭入れ：1／大型ポケット（札入れ含む）：4状態 エージング済み 定価：¥49,500円(税込)⚠︎新品ではございません。TANが飴色に変わり、エージングが完了した良好な状態でございます。普段使いによる擦れ・小傷などはございます。（お写真もご参照くださいませ。）ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。その他、ご不明な点、ご覧になりたい箇所が御座いましたら、お気軽にコメントにてお問い合わせくださいませ。ご検討よろしくお願いいたします。【商品説明】本製品で使用しているツーリングレザーは打刻専用の皮革で、熟練の職人のみによってハンドカービングが施されています。フェザーカットやバスケットスタンプなどの基本的な技術を高次元で集約することで、描き出されるフラワーパターンは、何十種類もの専用ツールを駆使して表現されています。手作り感溢れるハンドステッチはモカシンのパーキー技術を培ってきたFUNNYならではの特殊技術で、デザイン性と機能性を両立する上で重要な役割を果たしています。