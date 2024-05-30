【新品未使用】SOUL'd OUT 帽子　キャップ　ARTMATIC

閲覧ありがとうございます。引越しがあるので、断捨離で出品です。Diggy-MO'とARTMATICとのコラボ。「PASSTHEMICスカルストーンCAP」#SOUL'dOUT#SOULdOUT#ソウルドアウト#Diggy-MO'#diggymo#ディギーモー●状態：新品未使用ですが、あくまでも一度人の手に渡っている点をご理解いただいた上でのご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。●発送最安の簡易包装となりますので、発送方法に指定がある場合は必ず事前にご連絡ください。（別途手数料を頂くこともございます）ご興味ありましたら、ご連絡ください。直接購入でも問題ございません。



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