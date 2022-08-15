ポールスミス・コレクション ネクタイ チェック柄 イエロー

PAULSMITHCOLLECTIONのネクタイです。大剣先のヘリにややスレはあるものの、目立つものではなく状態は良いです。ゴールドがかったイエローとブラックのギンガムチェック柄がポップな印象で、適度な光沢があって柔らかく肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：イエロー（チェック柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅8.4×長さ145cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み◇送料込み＜留意事項＞※大剣先のヘリに若干スレと大剣裏のロゴ付近にやや糸の乱れが見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ中性色イエローグリーン系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイ8cm8.5cm9cmPAULSMITHポール・スミスLONDONポールスミスロンドンCOLLECTIONポールスミスコレクションACCESSORIESポールスミスアクセサリーズPSPAULSMITHジョイックスコーポレーションブランド高級黒金色オレンジ橙色だいだい色黄色シルバー銀色グレー灰色格子柄格子模様クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服210423016-43



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