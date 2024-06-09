ちいかわ 広島カープ Tシャツ Mサイズ ブラック

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ちいかわ×広島東洋カープサークルTシャツブラックMサイズです。新品、未使用、未開封です。既に透明の袋に入っている状態なので、そのままコンパクトに折りたたんで、メルカリ便にて発送致します。初期不良及び輸送中のトラブルには責任を負いかねます。細かいこと気になさる方はご購入をお控えください。●状態→新品、未使用●色→ブラック●柄・デザイン→プリント(ロゴなど)●サイズ→Mサイズ●材質→綿100%●季節感→春、夏#ちいかわ#ちいかわ_広島東洋カープ#広島東洋カープ#ちいかわ×広島東洋カープ#PARCO_ONLINE_STORE#ちいかわの森_広島#ちいかわ_広島東洋カープ_Tシャツ#広島東洋カープ_Tシャツ#広島東洋カープコラボ#ちいかわ_Tシャツ#広島東洋カープ_ちいかわ