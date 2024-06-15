【クリーニング済】エルメス　ブラック　ドット柄シルクネクタイ

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大人気の【HERMESのネクタイ】になります！カラーはブラックで、規則正しく並んだ水玉模様が描かれている、ポップで可愛いデザインです！質感は滑らかで、高級感を肌で感じられます。遠目で見ても丁寧に作り込まれたネクタイだと感じられる魅力的な一本です(^^)旦那様やお父さんへのプレゼント、彼氏さんへの誕生日プレゼントでいかがですか？もちろん毎日頑張っているご自身のご褒美にも！着用している者からすると、ハイブランドはテンション上がりますよ(^^)笑是非【ごゆっくり】ご検討の上、購入頂けますと幸いです！大手オークションサイトのストア出店者から購入しました。自身では数回着用しました。今回出品するにあたり、クリーニング店でクリーニングしていただきました。到着後すぐに綺麗な状態でご使用いただけます(^^)定価:30,000円(類似品)いいね♡やコメントで気軽にコンタクトいただければと思います(^^)■ブランドHERMESエルメス■素材シルク100%フランス製■色ブラック■状態ランクランク:Ａクリーニング後ということもあり、パシッとしています！【ランク詳細】Ｎ…新品もしくは未使用品Ａ…使用感少なく、比較的状態がいいＢ…全体的に使用感・着用感がみられる中古品Ｃ…使用感があり、目立った汚れ・キズ有りＤ…キズや汚れなどが目立つ難有の商品必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。■サイズ大剣幅：約9.0cm(やや細め)長さ ：約147cm■付属品なし。ネクタイのみです。■確認事項・神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。・あくまで個人管理のため折りシワがある場合も御座いますのでご了承ください。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！☆★その他のラインナップはこちら★☆#うしまるネクタイコレクション★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★柄・デザイン···ドット