gregory オーガナイザーノートブック デザートカモフラ 旧タグ②

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プロフィールご確認ください。GREGORYグレゴリーオーガナイザーノートブック旧タグ銀タググレゴリーのシステム手帳カバーになります。かなり珍しい昔の物で旧タグ銀タグになります。★コンディション経年の割に目立った傷や汚れはありません。内側含めてコンディションは比較的良いかと思います。 ★かなり昔の物なので、小さな傷や汚れはあるものとして購入ご検討よろしくお願いします。【仕様】・フロントスリット・サイドハンドル・フルファスナー開閉・ミニサイズ対応６穴式バインダーリング・メモ帳が収納出来るスリット（内部）・ファスナー付ポケット2箇所（内部）・5つのカードスロット★サイズ23.5cm×16cm×4cm★カラーデザートカモフラージュ神経質な方は購入をお控えください。他にもバッグ(gregory)等出品しています。こちら→#BSBJBgramicciNorthfacePatagoniaWildthingsoutdoorパタゴニアthenorthfaceモンベルナンガマウンテンハードウェアマナスタッシュアークテリクスマウンテンイクイップメントミレーウールリッチシェラデサインホグロフスチャムスマムートスノーピークアールディーズアウトドアリサーチカブーKAVUマウンテンイクイップメントミレーダナーグレゴリーグラミチMSRキャンプアウトドアグレゴリー1Fsmallwhitebox