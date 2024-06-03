アンドレアダミコ　本革Wリングベルト

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商品詳細
AndreaD'AMICOアンドレアダミコMADEINITALY濃いブラウン90/115Wリングリングに通すところからは柔らかい革になっていますので毛羽立ちが目立つかも知れませんが、元からのものです。使用回数は多くありません。また、保管時と思いますがシミができていました。(写真8)中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。写真をよくご覧になって、ご納得いただける方の購入をお願い致します。
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