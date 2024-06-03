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タグ付✨LOUIS VUITTON ネクタイ 現行 シルク モノグラム チェーン
商品番号 A31273362198
商品名

タグ付✨LOUIS VUITTON ネクタイ 現行 シルク モノグラム チェーン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1310➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にも高級ネクタイを状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#たんめんブランド→#たんめんヴィトンネクタイフォローでお得な割引を行っております✨➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖人気ブランドのため、お早目にご購入くださいませ^^☆ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン☆カラー（写真参照）ネイビー紺色☆デザイン現行チェーン総柄パターン柄小紋柄スクエア肉厚刺繍ジャガードモノグラムブランドロゴ光沢感ツヤ感ストライプレジメンタル☆素材高級シルク100%☆サイズ剣先：8.0cm（素人計測）☆状態✨タグ付き✨※自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。※必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。☆付属付属品はございません。ネクタイのみの発送となります。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖当ショップでは、ルイヴィトン（LOUISVUITTON）グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)Burberry(バーバリー)VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)など、販売中です！是非どうぞ！➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖パーティー忘年会新年会同窓会結婚式二次会卒園式入園式卒業式入学式バレンタインホワイトデー誕生日#プレゼント#ギフトストライプ柄バロック柄ドット柄ペイズリー柄植物動物➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
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