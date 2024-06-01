Naruto t シャツ

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[ヴィンテージ]NarutoTシャツアニメ『NARUTO（ナルト）2002年代に販売されたレアなアイテムは、貴重な古着として古着好きの間でも人気が高いです2002年着丈約67cm(Lengthabout67cm)身幅約51cm(Widthabout51cm)素人採寸の為誤差はご了承ください。値下げに関しては具体的な値段をお願いします。