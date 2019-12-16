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- 【半額にしました】修正ペンと黒地のノートで自作したデスノート
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商品詳細
黒いノートに修正ペンで執筆してあります。残りのページは全て無地です。ジョバンニみたいに遊んだり、ストレス発散にどうぞ。あとDEATHNOTEのコスプレをする際にお持ちするとかなり良いと思うので、レイヤーさんオススメです。キラとかミサミサとか。適当に置いてたので多少よれてますが、状態は綺麗でデスノートっぽくて良いのではと思います。
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