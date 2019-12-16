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【半額にしました】修正ペンと黒地のノートで自作したデスノート
商品番号 Q31397147746
商品名

【半額にしました】修正ペンと黒地のノートで自作したデスノート
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒いノートに修正ペンで執筆してあります。残りのページは全て無地です。ジョバンニみたいに遊んだり、ストレス発散にどうぞ。あとDEATHNOTEのコスプレをする際にお持ちするとかなり良いと思うので、レイヤーさんオススメです。キラとかミサミサとか。適当に置いてたので多少よれてますが、状態は綺麗でデスノートっぽくて良いのではと思います。
http://narcologia.ru/goods/traverse443326.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney360749.html
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