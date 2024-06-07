美品★甲州印伝 メンズベルト リアルレザー 黒 本革 箱付き フリーサイズ



【甲州印伝】バックル式メンズベルト 【甲州印伝】バックル式メンズベルト



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『甲州印伝』は原料の鹿革を他の皮革と異なる特殊ななめしの後に漆加工をした、日本の伝統的手法にて生み出された逸品。鹿革の上質な柔らかい革を使っているので締め心地最高！バックルにベルト本体を挟むタイプなので実質フリーサイズで着用できます。先端付近の裏面に軽いスレ感が見られますが、その他は使用感のないとてもキレイなコンディションです。現状渡しをご了承の上で、お求めください。お安くご提供しますので、この機会にぜひご検討ください。【ブランド】甲州印伝【アイテム】メンズベルト【素 材】鹿革【カラー】黒 柄＝菊菱【実寸サイズ】全長=100cm、幅=3cm、着用可能サイズ=実質フリー【美品度】10段階で9.5くらい（新品を10とした場合）【気になる点】先端部裏面に軽いスレ感【付属品】純正箱、説明のしおり【店頭売価】13,800円(税抜き)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。プロが売買する『ジャパンアパレルオークション』にて購入した100％保証の正規品ですので、ご安心下さい。当方の出品商品は、ほとんどリユース品です。現状でのお届けとなりますので、画像をよくご確認下さい。ご不明点については、コメント欄からお気軽にどうぞ！詳しくは、プロフィールをご確認下さい。素材...本革カラー...ブラック